A Austrália e o Paraguai empataram hoje a zero e qualificaram-se ambas para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, em encontro da terceira jornada do Grupo D, disputado em Santa Clara, nos Estados Unidos.
Desporto
Mundial 2026. Paraguai - Australia
O conjunto da Oceânia, presente nos ‘oitavos’ em 2006 e 2022, ficou no segundo lugar do agrupamento, enquanto o Paraguai, que chegou aos ‘quartos’ em 2010 e aos ‘oitavos’ em 1986, 1998 e 2002, garantiu que será um dos oito melhores terceiros.
O agrupamento foi conquistado pelos Estados Unidos, apesar da derrota por 3-2 face à já eliminada Turquia, com Auston Trusty (três minutos) e Sebastian Berhalter (49) a faturar para os coanfitriões e Arda Güler (10), Baris Yilmaz (31) e Kaan Ayhan (90+8) para os turcos.