Mundial2026. Curaçau consegue primeiro ponto de sempre ao empatar com Equador

O estreante Curaçau conseguiu no sábado o primeiro ponto de sempre em Mundiais de futebol, ao empatar a zero com o Equador, em encontro da segunda jornada do Grupo E da edição de 2026.

Depois de ser goleado por 7-1 pela Alemanha, os caribenhos conseguiram segurar a igualdade sem golos face aos segundos classificados da zona sul-americana de qualificação, que também se tinham estreado com uma derrota (0-1 com a Costa do Marfim).



Após a segunda jornada, a Alemanha, que soma seis pontos, assegurou, com este resultado, a vitória no agrupamento, no qual é secundado pela Costa do Marfim, com três, enquanto Equador e Curaçau somam ambos um.



c/Lusa