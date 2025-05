Nacional empata com recuperação notável

O Nacional anulou uma desvantagem que chegou a três golos e alcançou um empate em casa com o Rio Ave, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Funchal, um ‘bis’ de Tiknaz, que marcou aos três e aos 44 minutos, e um golo da Bakoulas, aos 28, deixaram os vila-condenses com uma vantagem confortável, mas no segundo tempo André Sousa (46), Leo Santos (90), e um autogolo de Kostoulas (90+4), permitiram ao Nacional, que não vence há quatro jogos, igualar a partida.



O Rio Ave subiu à 10.ª posição, com 37 pontos, mais um do que o Moreirense, que joga no domingo, enquanto o Nacional, que na próxima ronda visita o FC Porto, é 12.ª com 34.