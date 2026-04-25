Nacional mais perto da permanência ao vencer em Tondela

O Nacional ficou mais perto de assegurar a permanência na I Liga portuguesa de futebol, ao vencer por 2-0 na visita ao Tondela, que, após o jogo da 31.ª jornada, está mais afundado na zona de despromoção.

O venezuelano Jesus Ramírez, com o seu 16.º golo no campeonato, aos 22 minutos, e o colombiano Brayan Medina, aos 31, na própria baliza, foram os marcadores na segunda vitória seguida dos madeirenses – a terceira em quatro jogos.





O Nacional subiu provisoriamente ao 13.º lugar, com 31 pontos, mais cinco do que o Casa Pia, que segue no 16.º posto, de play-off, enquanto o Tondela, ainda com quatro jogos por disputar, permanece no 17.º e penúltimo lugar, com 21, já a sete do primeiro emblema a salvo dos lugares de descida, o Estrela da Amadora.



