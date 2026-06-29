O Paraguai qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a quatro vezes Campeã do Mundo Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Paraguai tomba gigante Alemanha nos penáltis
RTP
Em Foxborough, nos Estados Unidos, Julio Enciso adiantou os sul-americanos, aos 42 minutos, enquanto Kai Havertz apontou, aos 54, o tento dos germânicos, que já tinham falhado os ‘oitavos’ em 2018 e 2022, ficando-se então pela fase de grupos.
Nos oitavos, em encontro marcado para sábado, o Paraguai, que tem como melhor registo em Mundiais a presenças nos quartos em 2010, vai medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam na terça-feira.