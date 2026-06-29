Paraguai tomba gigante Alemanha nos penáltis

O Paraguai qualificou-se para os oitavos de final do Mundial2026 de futebol, ao vencer a quatro vezes Campeã do Mundo Alemanha por 4-3, no desempate por penáltis, após 1-1 nos 120 minutos, no terceiro jogo dos 16 avos de final.

Em Foxborough, nos Estados Unidos, Julio Enciso adiantou os sul-americanos, aos 42 minutos, enquanto Kai Havertz apontou, aos 54, o tento dos germânicos, que já tinham falhado os ‘oitavos’ em 2018 e 2022, ficando-se então pela fase de grupos.



Nos oitavos, em encontro marcado para sábado, o Paraguai, que tem como melhor registo em Mundiais a presenças nos quartos em 2010, vai medir forças com o vencedor do embate entre a França e a Suécia, que se defrontam na terça-feira.

