Paraguai vence e elimina Turquia

O Paraguai somou hoje os primeiros pontos no Mundial de futebol de 2026, ao vencer por 1-0 a Turquia, que ficou eliminada, em encontro da segunda jornada do Grupo D, em Santa Clara, nos Estados Unidos.

Um golo de Matías Galarza, logo aos dois minutos, selou o triunfo dos sul-americanos, que resistiram toda a segunda parte com 10, depois da expulsão de Miguel Almirón, aos 45+3, por dirigir-se a um jogador turco com a mão na boca.



Com este resultado, o Paraguai, terceiro, igualou os três pontos da Austrália, segunda, num agrupamento em que os Estados Unidos, líderes, com seis, já garantiram o apuramento para os 16 avos de final, e a Turquia, última, com zero, está fora da prova.