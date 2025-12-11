Pau Víctor marca no triunfo do SC Braga em Nice

Com as bancadas do Estádio Allianz Riviera praticamente vazias, Carlos Vicens, treinador do Sporting de Braga, promoveu quatro alterações no onze relativamente ao jogo com o Famalicão. Os primeiros minutos do encontro foram de estudo mútou com mais iniciativa bracarense, mas sem grandes situações de perigo junto das balizas.



Até que ao minuto 13 surgiu uma excelente jogada de ataque dos arsenalistas, passe de Pau Víctor e remate de Ricardo Horta, em zona frontal, que apenas não seguiu na direção da baliza porque Oppong fez um corte milagroso, cedendo canto.



Na sequência do canto, cruzamento da direita de Leonardo Lelo e desvio de primeira de El Ouazzani para grande defesa do guarda-redes Maxime Dupé do Nice. O Sporting de Braga carregava e El Ouazzani esteve de novo no caminho do golo. Cruzamento de Gorby para o avançado rematar de pé esquerdo, fazendo a bola sair a centímetros do poste da baliza de Maxime Dupé.



Perto da meia hora e depois de vários ameaços, o Sporting de Braga marcou. Excelente desenho ofensivo dos arsenalistas. O passe de Bard na saída do Nice foi intercetado por Gorby, que iniciou o contragolpe, lançou Víctor Gómez na direita, o lateral cruzou para a área, El Ouazzani não se fez à bola enganando os rivais e permitindo a entrada de Pau Víctor que atirou de primeira para o fundo da baliza.



O Nice respondeu de seguida para uma bela intervenção de Hornicek. Kevin Carlos de cabeça no coração da área rematou na sequência de um livre lateral cobrado por Tom Louchet.



Ao intervalo, vantagem justíssima dos arsenalistas e que apenas peca por escassa. O domínio dos comandados de Carlos Vicens foi quase absoluto.



No início do segundo tempo Vítor Carvalho, do meio da rua, rematou forte com a bola a passar muito perto da barra da baliza defendida por Maxime Dupé. No minuto seguinte El Ouazzani tentou a sorte de fora da área, mas Maxime Dupé opôs-se bem e negou o golo ao ponta de lança franco-marroquino bracarense.



Na resposta registo para duas boas intervenções de Hornicek. A primeira a desvio subtil de Kevin Carlos, valeu ao Sporting de Braga a atenção e segurança do seu guarda-redes. A segunda a remate de Isak Jansson que na área pelo lado esquerdo atirou cruzado para defesa do guarda-redes arsenalistas.



Carlos Vicens não gostou destas duas situações de perigo para a sua baliza e operou três alterações de uma só vez, com entradas de Gabri Martínez, João Moutinho e Lagerbielke para os lugares de Lelo, Grillitsch e Vitor Carvalho.



Nos últimos dez minutos do encontro duas perdida para o Nice. Mohamed Ali Cho aproveitou um ressalto de bola no coração da área e rematou de pronto por cima da barra da baliza à guarda de Hornicek, e Kevin Carlos de cabeça atirou ligeiramente ao lado da baliza bracarense.



Vitória justa do Sporting de Braga e carimbo no passaporte para pelo menos o play-off desta Liga Europa. Sendo que os comandados de Carlos Vicens têm legítimas aspirações em pensar no apuramento direto. Os bracarenses têm agora 13 pontos e estão provisoriamente no quarto lugar da clessificação.