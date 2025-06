Portugal - Espanha, a final da Liga das Nações em direto na RTP

Portugal e Espanha jogam este domingo a vitória na Liga das Nações. Num duelo ibérico recheado de estrelas, portugueses e espanhóis vão tentar repetir a façanha que conseguiram em 2019 e 2023. Munique recebe a disputa da quarta edição da Liga das Nações num confronto que vai colocar frente a frente Cristiano Ronaldo, a lenda maior do futebol português, e Lamine Yamal, a nova coqueluche do futebol mundial.

A partida terá início às 20h00 e terá transmissão em direto no canal 1 da RTP e na Antena 1. Aquele pode vir a ser o terceiro título internacional de Portugal, todas as incidências passarão e serão relatadas no serviço público de televisão e de rádio.