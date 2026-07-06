Portugal procura um lugar nos quartos de final do Mundial2026, no duelo ibérico com a Espanha, atual campeã europeia, numa reedição da última final da Liga das Nações, em Arlington, nos Estados Unidos, com transmissão na RTP1 e relato na RTP Antena 1.

No estado do Texas, a seleção portuguesa necessita de vencer pela primeira vez os espanhóis numa fase a eliminar para continuar em prova no Campeonato do Mundo, naquele que será o sétimo embate entre as duas nações em grandes competições.



Contando também com Europeus, Portugal nunca eliminou a seleção espanhola neste tipo de encontros, mas, em 2025, em Munique, na Alemanha, ultrapassou o rival ibérico para conquistar a Liga das Nações, com um triunfo nas grandes penalidades (5-3), após o 2-2 no tempo regulamentar.



O Portugal-Espanha terá arbitragem do inglês Anthony Taylor. O vencedor defronta nos quartos de final os Estados Unidos ou a Bélgica, que se defrontam mais tarde, em Seattle.

