A Seleção portuguesa de futebol feminino entra esta quinta-feira em campo para defrontar uma das melhores equipas do mundo. A Inglaterra está praticamente apurada para a fase seguinte do Europeu mas promete dificultar a tarefa das jogadoras portuguesas que ainda sonham com um possível apuramento, depois de vencerem a Escócia no último domingo. Francisco Neto apelidou esta partida de "a mais importante do futebol feminino português. O jogo tem início às 19h45 e terá transmissão no canal 1 da RTP. Pode seguir as incidências do jogo aqui, no site da RTP, numa parceria com o site de desporto Zerozero.pt.