Portugal entra novamente esta segunda-feira em campo para defrontar a Sérvia, em jogo da segunda jornada da fase de apuramento para o Euro 2020. Depois de um empate a zero com a Ucrânia na estreia, a equipa de Fernando Santos espera não voltar a perder pontos em Portugal e ganhar posição no Grupo B para conseguir o apuramento para o Europeu e defender o título conquistado em 2016. Do outro lado estará a Sérvia que dá todo o favoritismo à seleção das quinas mas que está preparada para surpreender e tirar pontos aos lusos. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP, ver a transmissão em direto no canal 1 da RTP ou ouvir o relato na Antena 1.