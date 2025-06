PSG entra no Panteão dos Campeões

O PSG sagrou-se campeão europeu de futebol pela primeira vez com uma goleada de 5-0 ao Inter de Milão, na final da Champions mais desequilibrada de sempre.

No Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, os franceses, que contaram com Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, marcaram por Hakimi (12 minutos), Doué (20 e 63), Kvaratskhelia (73) e Mayulu (86), consumando a decisão mais desnivelada de sempre da principal competição europeia de clubes, que se iniciou em 1955/56, então como Taça dos Campeões.



Depois de ter perdido a final de 2020 para o Bayern Munique, no Estádio da Luz, em Lisboa, em plena pandemia de covid-19, o PSG conquista a sua primeira ‘Champions’ à segunda tentativa, enquanto o Inter Milão, três vezes campeão europeu, volta a perder o encontro decisivo dois anos volvidos.



O clube parisiense, que já tinha conquistado esta época a Liga francesa, a Taça de França e a Supertaça francesa, alcança o seu segundo troféu europeu, após ter erguido a Taça das Taças, em 1995/96.