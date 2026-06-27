RD Congo - Uzbequistão

O jogo entre a RD Congo e o Uzbequistão, a contar para a terceira rodada do Grupo K do Campeonato do Mundo de 2026, disputa-se no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta.

RD Congo soma 1 ponto e os leopardos africanos entram em campo precisando da vitória para tentar o apuramento para a fase a eliminar.



O Uzbequistão tem zero pontos e já não tem hipóteses matemáticas de apuramento e joga apenas para cumprir calendário e tentar a sua primeira vitória na história da competição.

