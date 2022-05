Real Madrid - Manchester City, Liga dos Campeões ao minuto

O Real Madrid apurou-se esta noite para a final da Liga dos Campeões de futebol, ao conseguir virar a eliminatória com o Manchester City, depois de vencer por 3-1, após prolongamento, na segunda mão. Depois de já terem vencido em casa por 4-3, os 'citizens' aumentaram a vantagem, com um golo do argelino Riyad Mahrez, aos 73 minutos, com assistência do português Bernardo Silva, mas o brasileiro Rodrygo (90 e 90+1) empatou a eliminatória perto do final do encontro. Já no prolongamento, o francês Karim Benzema (95) deu o triunfo aos 'merengues', que chegam à final pela 17.ª vez, procurando o 14.º título na mais importante prova de clubes. Em Paris, em 28 de maio, o Real Madrid vai defrontar o Liverpool, na reedição da final de 2017/18, quando os espanhóis venceram pela última vez a prova.