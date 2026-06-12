Reviravolta coreana derrota checos

No Estádio Akron, em Zapopan, no México, perante quase 1.700 metros de altitude, o médio marcou aos 67 minutos e assistiu o suplente Oh Hyeon-gyu para o golo decisivo, aos 80, já depois de, aos 59, o capitão Ladislav Krejci ter adiantado os europeus, de volta às fases finais 20 anos depois.



A Coreia do Sul não começava uma edição do Campeonato do Mundo a vencer desde 2010 e igualou os três pontos do coanfitrião México, que, no jogo inaugural da prova, bateu a África do Sul (2-0), na Cidade do México.



Recordistas asiáticos de presenças, com 11 seguidas, num total de 12, os sul-coreanos mostraram-se mais confortáveis desde cedo e arriscaram por Lee Han-Beom (12 minutos), Lee Kang-in, para defesa de Matej Kovar (14), e pelo capitão Son Heung-Min (38 e 39), face à timidez da República Checa, com o guarda-redes Lukas Hornicek, do Sporting de Braga, no banco.



Na segunda parte, In-Beom e Jae-Sung Lee (minuto 49), ambos na mesma iniciativa, e Son (56), realçaram a superioridade territorial da Coreia do Sul, que esbarrou sempre em Kovar e seria surpreendida aos 59, quando Krejci correspondeu de cabeça ao arremesso lateral na direita de Vladimir Coufal.



Os asiáticos não se deixaram abater e, aos 67 minutos, Kang-in lançou In-Beom, que iludiu Kovar com um pé e atirou com o outro para o 1-1, antes de repetir o protagonismo aos 80, quando cruzou para o desvio certeiro de Hyeon-gyu, volvido um golo invalidado a Tomás Soucek por posição ilegal.



Até ao fim, a República Checa subiu linhas em busca da igualdade, mas Kim Seung-gyu mostrou-se seguro perante os suplentes Adam Hlozek (82 minutos), depois de novo lançamento de Coufal, e Michal Sadilek (90+3).







Jogo no Estádio Akron, em Zapopan, no México.



Coreia do Sul - República Checa, 2-1.



Ao intervalo: 0-0.



Marcadores:



0-1, Ladislav Krejci, 59 minutos.



1-1, Hwang In-beom, 67.



2-1, Oh Hyeon-gyu, 80.







Equipas:



- Coreia do Sul: Kim Seung-gyu, Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk, Seol Young-woo, Hwang In-beom (Kim Jin-gyu, 84), Paik Seung-ho (Park Jin-seob, 84), Lee Tae-seok (Eom Ji-sung, 69), Lee Kang-in, Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 72) e Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 69).



Selecionador: Myung-Bo Hong.



- República Checa: Matej Kovar, Stepan Chaloupek, Robin Hranac, Ladislav Krejci, Vladimir Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka (Mojmir Chytil, 84), Jaroslav Zeleny, Pavel Sulc (Tomás Chory, 63), Lukas Provod (Michal Sadilek, 63) e Patrik Schick (Adam Hlozek, 63).



Selecionador: Miroslav Koubek.







Árbitro: Amin Mohamed Omar (Egito).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lee Gi-Hyuk (90+6).



Assistência: 44.985 espectadores.





(Com Lusa)