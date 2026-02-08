Ricardo Horta bisa na vitória do Sp. Braga

Grillitsch, logo aos quatro minutos, e Ricardo Horta, aos 73 e 90+3, fizeram os golos dos bracarenses, que alcançaram assim a quarta vitória consecutiva no campeonato e mantiveram o quarto lugar, que tinham cedido provisoriamente ao Gil Vicente.



Já o Rio Ave, desde que os melhores marcadores da equipa André Luiz e Clayton saíram para o Olympiacos, somou quatro derrotas seguidas sem ter conseguido marcar qualquer golo e terminou o jogo sem ter criado uma clara ocasião para marcar.



Com a lesão de Gorby, o técnico espanhol dos bracarenses, Carlos Vicens, chamou Grillitsch à titularidade, única alteração em relação ao ‘onze’ anterior, enquanto no Rio Ave, das sete alterações que o treinador fez, nota para a estreia dos reforços Van Der Gouw na baliza e de Tamble Monteiro como ponta de lança.



O Sporting de Braga entrou a todo o gás e, logo aos quatro minutos, inaugurou o marcador, com Grillitsh, descoberto por um grande passe de Pau Victor, a rematar de pronto, fazendo o seu primeiro golo ao serviço dos ‘arsenalistas’.



A resposta do Rio Ave surgiu aos 12 minutos com um remate de Bezerra que Hornicek defendeu a dois tempos.



Os minhotos estiveram muito perto de fazer o segundo cinco minutos depois, mas Ricardo Horta falhou de forma incrível após um remate de Arrey-Mbi de fora da área o ter ‘assistido’.



De baliza escancarada, o internacional português atirou ao poste – de tal forma foi enorme o falhanço que a habitual música que assinala os golos bracarenses na ‘Pedreira’ chegou a tocar.



O jogo caiu depois numa toada muito morna e desinteressante, com o Rio Ave inoperante ofensivamente e o Sporting de Braga a criar apenas dois lances de algum perigo, com um remate de Zalazar (34) e um livre direto de Ricardo Horta que obrigou o guardião neerlandês do Rio Ave a defesa apertada (45+1).



O Sporting de Braga entrou novamente muito mais forte na segunda parte e logo no primeiro minuto dispôs de duas boas ocasiões para marcar, por Gabri Martínez e Grillitsch.



Aos 58 minutos, Zalazar, Ricardo Horta e Pau Victor, o trio com “química especial”, como considerou na véspera Carlos VIcens, fabricou um lance que só não terminou em golo porque Brabec fez um grande corte.



Lançado em profundidade, Gabri Martínez também podia ter marcado, mas o remate em arco ainda foi cortado pela defesa contrária (63).



O segundo golo chegaria mesmo, pelo inevitável Ricardo Horta, após assistência de Grillitsch, com erro inicial da defesa do Rio Ave (73).



O capitão ‘arsenalista’ voltaria a marcar mesmo no final, após grande passe de João Moutinho a rasgar a defesa contrária, impondo uma derrota por números mais justos a uma equipa que foi despedida por críticas e lenços brancos dos seus adeptos ao treinador, Sotiris Sylaidopoulos.

(Com Lusa)