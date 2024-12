Sem golos. Boavista e AVS empatam no Bessa

O Boavista e o AVS empataram 0-0, em jogo da 15.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que deixa as duas equipas ainda perto da zona baixa da tabela classificativa. Ainda sem vencerem em casa, recinto em que só anotaram um golo, os axadrezados, cujos dois triunfos na prova foram alcançados fora de portas, voltaram a marcar passo, frente a um AVS que somou o 10.º jogo consecutivo sem ganhar, terceiro empate seguido, depois de na última ronda ter empatado na receção ao Benfica. Com este empate, o Boavista segue no 17.º e penúltimo lugar, com 12 pontos, a apeas um do AVS, que +e 13.º com 13.