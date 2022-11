Senegal e Países Baixo entram esta segunda-feira em campo para jogar a primeira jornada do Grupo A. Num grupo em que o Equador já conta com três pontos, ambas as seleções vão querer entrar com o pé direito neste Mundial de 2022. A partida tem início às 16h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir em direto o relato na Antena 1 Mundial.