Com golos marcados por Vitinha e Ricardo Horta já nos últimos minutos da partida, o Sporting de Braga venceu o Vizela por 2-0 e mantém a perseguição ao líder do campeonato.

Com sete jornadas disputadas, os minhotos, que ainda não perderam nesta edição da Liga, seguem na segunda posição com 18 pontos, a três do Benfica e com três pontos de vantagem sobre o FC Porto. O Vizela não vence há seis encontros no campeonato e mantém-se com cinco pontos, na 15.ª posição.