Sporting de Braga cai no fim do prolongamento

O Sporting de Braga obrigou o Qarabag a ir a prolongamento e teve à vista a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa. A vitória no Azerbaijão por 3-2 acaba por ser insuficiente devido ao péssímo resultado obtido pelos arsenalistas na primeira-mão da eliminatória.

Depois da derrota em casa, na primeira mão, por 4-2, os bracarenses conseguiram igualar a eliminatória, com golos de Roger, aos 70 minutos, e Álvaro Djaló, aos 83, numa altura em que os azeris já jogavam com menos um elemento, por expulsão de Elvin Cafarquliyev, aos 57.



No prolongamento, Matheus Silva, aos 102 minutos, colocou o Qarabag na frente da eliminatória, mas Banza empatou novamente para os minhotos, aos 115, de grande penalidade, antes de Nariman Akhundzade garantir, aos 120+2, a primeira qualificação de uma equipa do Azerbaijão para os oitavos de final de uma competição europeia.



O Sporting de Braga falhou a sexta presença nos ‘oitavos’ da segunda prova da hierarquia da UEFA, cujo sorteio da próxima fase se realiza na sexta-feira, em Nyon, na Suíça.