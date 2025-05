O Benfica joga este sábado a partida decisiva no campeonato. Em igualdade pontual com o Sporting, a equipa da Luz vai defrontar o Sporting de Braga sabendo que depende do resultados dos Leões em Alvalade para conseguir ganhar o título. O Sporting de Braga ainda tem hipóteses de chegar ao terceiro lugar, algo que vai alcançar se golear o Benfica e o FC Porto perder. A partida tem início às 18h00. Pode seguir as incidências do jogo no site de Desporto da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.