Sporting em frente na Liga Europa

O Sporting confirmou a presença nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao empatar 1-1 na receção aos suíços do Young Boys, numa partida tranquila em que desperdiçou várias oportunidades para garantir novo triunfo.

Perante meia casa em Alvalade, o avançado sueco Gyökeres inaugurou o marcador aos 13 minutos, tendo, já na segunda parte, desperdiçado uma grande penalidade, aos 57, o que os helvéticos não fizeram, pois o congolês Gandoula empatou de penálti, aos 84.



O Sporting junta-se assim ao rival lisboeta Benfica na próxima ronda da segunda prova europeia de clubes, ao contrário do eliminado Sporting de Braga, marcando presença no sorteio de sexta-feira, a partir das 11:00 (horas de Lisboa), na cidade suíça de Nyon.



Em comparação com o duelo de Berna, Rúben Amorim deu a titularidade a Diomande e Trincão, em detrimento de Nuno Santos e Pedro Gonçalves, ao passo que os suíços operaram um total de seis mexidas, sendo uma delas a entrada do luso Joel Monteiro.



Sem forçar muito, a equipa lisboeta ‘matou’ logo a eliminatória aos 13 minutos, através do inevitável Gyökeres, com um grande trabalho individual após passe de Trincão, a tirar dois defesas da frente e a disparar colocado, sem hipóteses para David von Ballmoos.



O golo do Sporting teve o condão de quebrar muito cedo o ritmo do jogo, com a turma ‘verde e branca’ a acalmar e a controlar totalmente a vantagem folgada no agregado da eliminatória, permitindo ao Young Boys apenas um remate de Cédric Itten à figura.



O encontro arrastou-se até ao intervalo, mas os últimos minutos ainda tiveram alguma ação, como um remate de primeira de Daniel Bragança ao lado, aos 45, mas sobretudo a perdida de Edwards, aos 45+1, a falhar a finalização a centímetros da baliza deserta.



Para o segundo tempo, Nuno Santos rendeu Gonçalo Inácio, o que fez recuar Matheus Reis para a linha de três centrais ‘leonina’, mantendo-se a toada do primeiro período, com um Sporting controlador da posse de bola e a permitir muito pouco ao adversário.



Um toque subtil de Lustenberger em Trincão no interior da área ofereceu uma grande penalidade aos lisboetas, mas, à passagem dos 57 minutos, David von Ballmoos negou o ‘bis’ a Gyökeres, sustendo ainda a recarga ao penálti, da autoria de Daniel Bragança.



O guarda-redes do Young Boys voltou a ser chamado ao jogo pouco depois, mantendo uma vez mais a vantagem tangencial do Sporting com uma defesa completamente por instinto, a um desvio de Daniel Bragança já na pequena área, após passe de Edwards.



O Estádio José Alvalade ia adormecendo com a mesma proporção do ritmo da partida, mas Gyökeres ainda ficou perto do golo duas vezes, não o conseguindo graças a um corte fantástico de Aurèle Amenda (79) e a uma 'mancha' de David von Ballmoos (82).



Amorim refrescou a equipa com as entradas de Koindredi, Pedro Gonçalves, Luís Neto e Fresneda, mas uma derradeira investida suíça na etapa final culminou na igualdade, com um penálti cobrado por Silvère Gandoula, devido a uma mão de Edwards.





