Sporting firme na frente

O Sporting foi a Barcelos vencer o Gil Vicente por 3-0, com todos os golos a aparecerem na segunda parte, por Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Daniel Bragança. A metade inicial foi marcada por duas expulsões, uma para cada lado, e por um penálti falhado por Pote.



Com a décima vitória consecutiva, os leões mantêm-se na frente do Campeonato, que sgora lideram isolados, provisoriamente, com 41 pontos, mais três do que o FC Porto e mais sete do que o Benfica, que ainda não cumpriram esta 15.ª jornada.



