O Sporting ainda não tinha perdido desde o início do campeonato nacional 2019/20. Depois de duas vitórias seguidas, e já sem Bas Dost na equipa, os leões este sábado perderam em casa, frente a um Rio Ave lutador, por 2-3. O Sporting perde assim a oportunidade de continuar na frente, podendo ver dois rivais adiantarem-se na tabela caso vençam os jogos de amanhã. Todos os golos do Rio Ave foram marcados por penalty. A derrota do Sporting deixa os `leões` no terceiro lugar do campeonato com sete pontos, menos três do que o agora comandante isolado Famalicão, enquanto os vila-condenses sobem ao sétimo posto com seis pontos, mas contam menos um jogo.