Stephen Eustáquio apura Canadá para os oitavos de final

Reportagem

Stephen Eustáquio apura Canadá para os oitavos de final

Um golo do portista Stephen Eustáquio nos descontos da partida permitiu ao Canadá vencer a África do Sul por 1-0 e apurar-se para os oitavos de final do Mundial de futebol.

Numa altura em que o prolongamento parecia inevitável, o jogador portista marcou para os canadianos, já aos 90+2 minutos, assegurando à sua seleção a presença pela primeira vez nuns oitavos de final de um campeonato do mundo.

O Canadá vai agora defrontar nos oitavos de final, em jogo marcado para 04 de julho, em Houston, o vencedor do encontro entre os Países Baixos e Marrocos, que se defrontam na madrugada de terça-feira em Lisboa (02:00) em Guadalupe, no México.

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