A Suíça qualificou-se para a antepenúltima ronda do Mundial de futebol ao bater a Colômbia por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após 0-0 nos 120 minutos.
Reportagem
Desporto
Mundial 2026
Suíça elimina Colômbia e está nos quartos-de-final
RTP
No último jogo dos oitavos-de-final, a decisão só aconteceu nos penáltis, com os europeus a falharem apenas um, por Manuel Akanji (por cima da barra), e os sul-americanos dois, por Davinson Sánchez (barra) e Cucho Hernández (defesa de Kobel).
Em encontro marcado para sábado, em Kansas City, pelas 20:00 locais (02:00 de domingo em Lisboa), a Suíça defronta nos ‘quartos’ a detentora do título Argentina, que bateu o Egito por 3-2, depois de ter chegado aos 82 minutos a perder por 2-0.