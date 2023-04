Taça da Liga Feminino. Benfica - Braga

SL Benfica e SC Braga disputam este sábado a quarta final da Taça da Liga, em jogo a disputar no Estádio Municipal de Aveiro - Dr. Mário Duarte, a partir das 15h00.

Neste encontro, que será arbitrado por Filipa Cunha (AF Viana do Castelo) e também terá videoarbitragem, defrontam-se as vencedoras das anteriores edições: as encarnadas conquistaram o troféu em 2019/20 e 2020/21, enquanto as arsenalistas saíram vencedoras na última temporada.



Filipa Cunha é a árbitra nomeada, num jogo que contará com videoárbitro. Foto: FPF/DR







As equipas do SL Benfica e SC Braga na apresentação em conferência de imprensa conjunta, à final de hoje, apresentaram-se com discursos de ambição pela conquista da Taça da Liga, mas em clima de verdadeiro fair-play e respeito competitivo.





Filipa Patão e Gonçalo Nunes, treinadores benfiquista e bracarense, respetivamente, assim como Sílvia Rebelo e Dolores Silva, capitãs das equipas pela mesma ordem, revelaram sintonia num tema: é um jogo para vir assistir ao Estádio de Aveiro, este sábado, pois “é futebol e vai ser um grande espetáculo”.

O técnico minhoto começou por pontuar as características do encontro: “Estamos numa final, nem o Braga se sente mais forte porque vem de uma vitória, nem o Benfica é diferente ou menos forte porque vem de uma derrota”.







Questionado sobre os pontos a explorar nas adversárias, Gonçalo Nunes afirmou: “O Benfica é uma equipa forte nos diferentes momentos do jogo. Mas o Braga também está muito bem, pelo que o pormenor fará a diferença”.

Já Filipa Patão considerou que o facto de ter sofrido a primeira derrota da época, no fim de semana anterior, para a Liga BPI, não pesará no rendimento do Benfica: “Os segredos começam a ser poucos.







Cada vez que nos aproximamos do final da época, as equipas já se conhecem bem e acabam por ter exemplos de outras estratégias. Há duas equipas que se preparam da melhor forma para este encontro, é uma final e com toda a certeza que ambas vão querer ganhar e vão estar preparadas. É futebol e vai ser um grande espetáculo”.

“Não há equipas que ganhem sempre, se me conseguirem dizer uma… Sabemos que temos debilidades, sabemos também das nossas forças e tentámos ao máximo trabalhar as nossas debilidades. Conseguimos ser camaleónicos e transformar-nos e esconder as debilidades em determinados momentos.







O futebol não é algo chapa cinco e elas sabem disso, vamos tentar que as debilidades não estejam tão visíveis e vamos fazer disso as nossas forças”.











RTP c/ FPF