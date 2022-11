Tunísia - França, Mundial2022 em direto

Um golo do avançado tunisino Wahbi Khazri garantiu a vitória sobre a França, mas insuficiente para passar à fase a eliminar. No outro encontro do Grupo D, a Austrália também surpreendeu com um triunfo sobre a Dinamarca por 1-0. A França, apesar da derrota, já tinha garantida a passagem aos oitavos de final juntamente com a Austrália. Os tunisinos somaram quatro pontos e os dinamarqueses apenas um, tombando apenas pela segunda vez na fase de grupos, como em 2010, e ao contrário de 1986, 1998, 2002 e 2018.