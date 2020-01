O FC Porto virou o resultado e venceu o Vitória de Guimarães por 2-1, em jogo das meias-finais da Taça da Liga de futebol, assegurando um lugar na final frente ao Sporting de Braga. Os vimaranenses ainda estiveram na frente do marcador, depois de Tapsoba ter convertido uma grande penalidade, aos 65 minutos, mas os 'dragões' reagiram de imediato e empataram no minuto seguinte, por Alex Telles, tendo Soares, aos 75, completado a reviravolta no marcador.