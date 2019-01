Vitória de Guimarães e Benfica entram esta sexta-feira em campo para um dos jogos grandes da 18.ª jornada da Liga Portuguesa. As duas equipas voltam a defrontar-se três dias depois do confronto na Taça de Portugal, novamente no D. Afonso Henriques. Luís Castro assumiu a desilusão pela saída da prova rainha e quer iniciar a segunda volta com um triunfo sobre os encarnados. A equipa de Bruno Lage está no segundo lugar e continua a perseguição ao líder FC Porto. A partida tem início às 21h15. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1.