Vitória SC - Belenenses SAD, I Liga em direto

Um resultado que impede o Vitória de subir na tabela e que dá um ponto para as contas em Belém. O avançado português do Vitória de Guimarães Rochinha foi transportado para o hospital, após um choque na área do Belenenses SAD. Rochinha, de 26 anos, caiu inanimado no relvado, aos 78 minutos, após um impacto na discussão de um lance ofensivo, com dois defesas da formação lisboeta. O jogo esteve interrompido durante aproximadamente 10 minutos. O Vitória de Guimarães, que não perde há quatro jogos, somou o segundo empate seguido e ocupa o 10.º lugar, com seis pontos, enquanto o Belenenses SAD, que ainda não venceu na prova, permanece no 18.º e último lugar, em igualdade com o Famalicão, ambos com dois pontos.