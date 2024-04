Vizela empata com Rio Ave

O Vizela manteve-se hoje no 18.º e último lugar da I Liga ao empatar a um golo na receção ao Rio Ave, em encontro da 31.ª jornada da prova.

Essende marcou, aos 37 minutos, o tento dos anfitriões, que acabaram com uma série de cinco derrotas consecutivas, depois de, aos quatro, Aziz faturar para os forasteiros, que só perderam um dos últimos 14 jogos.



A formação de Rúben de la Barrera passou a somar 22 pontos, menos seis do que o Portimonense (16.º), que ainda não jogou na ronda 31, enquanto o Rio Ave juntou-se no 10.º posto ao Gil Vicente, com 32.





Veja o resumo do jogo.