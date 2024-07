Bruxelas aceita `remédios` da Apple após posição dominante com carteira móvel digital

"A Comissão Europeia tornou os compromissos propostos pela Apple juridicamente vinculativos ao abrigo das regras comunitárias no domínio da concorrência. Os compromissos dão resposta às preocupações [...] em matéria de concorrência relacionadas com a recusa da Apple de conceder aos concorrentes o acesso a uma tecnologia normalizada utilizada para os pagamentos sem contacto com os iPhones nas lojas", anuncia a instituição em comunicado hoje publicado.

A posição do executivo comunitário surge após uma investigação iniciada há cinco anos, na qual a instituição europeia verificou, de forma preliminar, que "a Apple detém um poder de mercado significativo no mercado dos dispositivos móveis inteligentes e uma posição dominante no mercado das carteiras móveis em loja com iOS [sistema operativo da companhia]", que a `gigante` tecnológica norte-americana "abusou da sua posição dominante ao recusar-se a fornecer a entrada" a outros concorrentes e, ao excluir do mercado os rivais do Apple Pay, "conduziu a uma menor inovação e escolha para os utilizadores".

Uma vez que este comportamento poderia constituir uma infração ao artigo 102.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que proíbe o abuso de uma posição dominante, a Apple comprometeu-se com `remédios`, agora aceites por Bruxelas, como a garantia de acesso a concorrentes, a aplicação de procedimento e critérios de elegibilidade justos, objetivos, transparentes e não discriminatórios e a criação de um mecanismo de controlo e um sistema de resolução de litígios.

A Apple tem até 25 de julho para implementar estes seus compromissos e, a partir desta data e durante um período de 10 anos, os outros programadores passarão a poder disponibilizar uma carteira móvel no iPhone com a mesma experiência `tap and go` que até agora estava reservada à Apple Pay.

Em junho de 2020, a Comissão Europeia anunciou a abertura de uma investigação aprofundada à `gigante` norte-americana Apple por alegadas violações da concorrência na UE relativamente às regras do serviço de pagamentos móveis.

O executivo comunitário informou na altura ter iniciado estes procedimentos para avaliar se o comportamento da Apple em relação à Apple Pay violava as normas comunitárias, isto após recusas de acesso a outros operadores por parte da `gigante` norte-americana e após a imposição de termos e condições que poderiam distorcer a concorrência e reduzir as possibilidades de escolha e a inovação.

A Apple Pay é a solução de pagamento móvel da Apple para iPhones e iPads, utilizada para permitir pagamentos em aplicações comerciais e `websites` e em lojas físicas através da modalidade sem contacto.