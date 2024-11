Câmara da Guarda diz que novo PDM aposta no investimento e desenvolvimento do concelho

"É a decisão mais aguardada dos últimos 20 anos. Certamente que muitos tentaram, mas ninguém conseguiu até hoje chegar a este ponto, que é o culminar de muito trabalho político e técnico", sublinhou o autarca independente.

Sérgio Costa adiantou que foi necessário retomar o processo "do zero no início deste mandato, porque alguém se esqueceu de um parecer num qualquer `email`".

"Depois de termos os pareceres de 38 entidades públicas, há agora condições para que o processo de revisão do PDM entre em discussão pública, e estará até ao final do ano", garantiu o presidente da Câmara da Guarda.

"Este PDM é a aposta no investimento futuro e no desenvolvimento da Guarda, pois define os 150 aglomerados urbanos do concelho, o que permitirá construir só com o parecer da Câmara Municipal, e quadruplicam-se as áreas empresariais", considerou Sérgio Costa.

O autarca disse esperar que o novo PDM esteja em vigor na primavera.

Ouvido pela agência Lusa, o vereador do PSD, Carlos Chaves Monteiro, congratulou-se com o anúncio da fase de consulta pública do PDM, mas lembrou a demora para concluir o processo de revisão.

"Em 2021, na campanha autárquica, o senhor presidente tinha prometido revolver o problema em seis meses. Já passaram três anos e com um pouco de sorte será no quarto ano de mandato que iremos ter o PDM revisto", apontou.

Uma opinião partilhada pela vereadora socialista Adelaide Campos, que também lembrou que Sérgio Costa prometeu "rever o PDM em seis meses e só o vai conseguir no final do mandato".

"Mas esta é uma boa notícia para a Guarda", reconheceu.