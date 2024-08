Exportações do setor automóvel superam têxteis na Região Norte

De acordo com a nova edição do relatório da CCDR-N, "a fileira automóvel, com 5,4 mil milhões de euros em exportações em 2023, destronou a dos têxteis e vestuário, com 4,4 mil milhões de euros no mesmo período, na liderança da mais exportadora da região".





O documento dá conta de que entre 2022 e 2023 "as exportações desta fileira aumentaram 12,7 por cento, em contraciclo com a estagnação registada no total do norte", e desde 2011 "o crescimento acumulado das exportações da fileira automóvel foi de 77,5 por cento, acima do crescimento das exportações totais da região (+68,7%)".





Já a fileira dos têxteis e vestuário atingiu os 4.435 milhões de euros em exportações no ano passado, "o segundo valor mais elevado entre todas as fileiras identificadas, correspondendo a 16,4 por cento do total das exportações da região".





O relatório analisa as fileiras exportadoras com maior implementação no norte, ou seja, "aquelas que exportaram, pelo menos, 150 milhões de euros em 2023", tendo sido identificadas 19.





No total, foram analisadas 24 fileiras, "correspondendo a 97,5 por cento do total das exportações do Norte, o equivalente a 26,4 mil milhões de euros".