Testes à covid-19. Autoridade da Concorrência condena laboratórios por "envolvimento num cartel"

(em atualização), elabora a AdC.Segundo esta entidade,, levando à fixação de preços e de condições comerciais potencialmente mais favoráveis do que as que resultariam de negociações individuais no âmbito do funcionamento normal do mercado, impedindo ou adiando a revisão e a redução dos preços”.A Autoridade da Concorrência frisa que a capilaridade dos postos de colheita e a capacidade para a realização massificada de testes contra a covid-19 representavam, durante a pandemia, um complemento fundamental para o esforço desenvolvido pelo Serviço Nacional de Saúde no combate à pandemia em Portugal.

Até 30 de março de 2022, foram realizados em Portugal mais de 40 milhões de testes.

“A partir de março de 2020,. Os laboratórios visados ameaçaram, aliás, a tutela com um boicote ao fornecimento de testes covid em represália contra as atualizações (reduções) dos preços convencionados”, explica o comunicado.Graças a estas atividades, a taxa de crescimento anual do volume de negócios agregado na prestação de análises clínicas em território nacional em 2020 e 2021 por parte dos grupos laboratoriais visados foi entre 50 e 60% em cada um dos anos.Se, em setembro de 2020, o valor os testes covid em Portugal estavam ao nível dos preços na Europa, em junho de 2021 Portugal era o país europeu com o preço por teste mais elevado.

ANL vai recorrer e fala em “grave atentado à justiça”

A Associação Nacional de Laboratórios Clínicos veio já contestar a decisão da Autoridade da Concorrência, falando em “erros factuais e de direito” e num

“A decisão da AdC é injusta e foi tomada com base em premissas incorretas, demonstrando uma interpretação distorcida dos factos e das normas legais aplicáveis ao setor, o que resultou numa condenação que não reflete as práticas da associação”, assegura.







A ANL refere ainda que o setor é “essencial para os cuidados de saúde dos portugueses, tendo garantido, mesmo durante uma das piores crises de saúde pública de sempre, a pandemia covid-19” a capacidade de responder aos apelos do Estado Português.



“Em especial, a decisão da AdC irá irremediavelmente afetar, e para pior, o modo como operadores privados, as suas associações e o Ministério da Saúde e demais estruturas do SNS podem articular-se para prestar os melhores cuidados de saúde aos portugueses”, lamenta a associação.



Por considerar que esta decisão “não é definitiva nem pode prevalecer”, a ANL vai recorrer junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão, “confiante de que a Justiça prevalecerá e que o Tribunal reverterá uma decisão manifestamente errada e com impacto negativo sobre o setor da saúde”.