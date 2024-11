Vietname condena a 12 anos de prisão ativista que terá sido raptado do Tailândia

"A dura sentença imposta a Duong Van Thai é grotesca e escandalosa, especialmente no meio de alegações de que foi raptado na Tailândia e enviado à força para o Vietname para um julgamento injusto", disse o porta-voz do Comité para a Proteção dos Jornalistas (CPJ) para o Sudeste Asiático, Shawn Crispin.

O julgamento contra o ativista, acusado de "preparar, divulgar ou propagar informações, documentos e objetos com a intenção de se opor ao Estado da República Socialista do Vietname", decorreu na quarta-feira num único dia, à porta fechada, num tribunal de Hanói, disse o CPJ, num comunicado.

Este crime é frequentemente utilizado pelas autoridades vietnamitas para reprimir os dissidentes políticos.

"Ao raptar Duong Van Thai, um jornalista que fazia reportagens sobre a corrupção estatal, e condená-lo a uma escandalosa pena de prisão, o regime vietnamita mostra a extensão do seu desprezo pela liberdade de imprensa", lamentou o diretor para a Ásia-Pacífico dos Repórteres Sem Fronteiras, Cédric Alviani.

O vietnamita desapareceu a 13 de abril de 2023, quando andava de moto numa província central da Tailândia, onde residia desde 2019 como refugiado enquanto esperava ser enviado para outro país. Dois automóveis bloquearam-lhe o caminho e obrigaram-no a entrar num dos veículos.

Três dias depois, a imprensa estatal vietnamita noticiou a detenção de Duong quando tentava entrar ilegalmente no norte do Vietname vindo do Laos.

O ativista fugiu para a Tailândia em 2018 por temer represálias pelas suas publicações nas redes sociais a criticar o regime vietnamita e era reconhecido como refugiado pelas Nações Unidas desde 2020.

Esta não é a primeira vez que o Vietname é acusado de raptar pessoas perseguidas pela lei no estrangeiro.

O caso mais famoso foi em 2017 o de Trinh Xuan Thanh, antigo líder da empresa estatal PetroVietnam, que fugiu para a Alemanha depois de ter sido acusado de causar grandes prejuízos ao Estado e que, de acordo com Berlim, foi raptado em território alemão e levado para o Vietname.

Embora as autoridades vietnamitas e o próprio Thanh (condenado a prisão perpétua em 2018) o tenham negado, o assunto provocou um conflito diplomático entre os dois países, com a expulsão de um funcionário da embaixada do Vietname em Berlim.

O Vietname é um dos países mais repressivos do mundo no que diz respeito à liberdade de imprensa e de expressão e mantém 200 ativistas políticos na prisão, de acordo com a organização The 88 Project.