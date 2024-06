Euro2024: Turquia, adversária de Portugal, perde Enes Ünal por lesão

“Após um golpe sofrido no treino da seleção na noite de sexta-feira, o nosso avançado Enes Ünal submeteu-se a exames, detetando uma fratura no dedo grande do pé esquerdo”, pode ler-se em comunicado hoje divulgado.



Assim, e como “a lesão não permitiria uma recuperação completa até ao Euro2024”, foi decidido retirar da convocatória o futebolista de 27 anos, com 33 internacionalizações e três golos.



O Bournemouth tinha acabado de exercer a opção de compra do contrato de empréstimo do jogador, que estava cedido pelo Getafe, após 17 jogos e dois golos na segunda metade de 2023/24.



A Turquia vai bater-se com Portugal na segunda jornada do grupo F, no dia 22 de junho, em Dortmund, numa ‘poule’ em que enfrentará também Geórgia e República Checa.



A seleção turca fica, assim, reduzida a 34 jogadores na lista prévia, que será depois ‘encurtada’ até ao número final de 26, que tem de ser submetido até 07 de junho.



Entre as opções do italiano Vincenzo Montella está o médio do Benfica Orkun Kökçü.



Lista de 34 jogadores pré-convocados:



- Guarda-redes: Mert Günok (Besiktas), Ugurcan Çakir (Trabzonspor), Altay Bayindir (Manchester United, Ing) e Dogan Alemdar (Troyes, Fra).



- Defesas: Çaglar Söyüncü (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma, Ita), Merih Demiral (Al Ahli, Ara), Ozan Kabak (Hoffenheim, Ale), Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadioglu (Fenerbahçe), Cenk Özkacar (Valência, Esp), Abdülkerim Bardakci (Galatasaray), Samet Akaydin (Panathinaikos, Gre) e Ahmetcan Kaplan (Ajax, Hol).



- Médios: Hakan Çalhanoglu (Inter Milão, Ita), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuslu (West Bromwich, Ing), Orkun Kökçü (Benfica, Por), Salih Özcan (Borussia Dortmund, Ale), Ismail Yüksek (Fenerbahçe), Abdülkadir Ömür (Hull City, Ing), Arda Güler (Real Madrid, Esp), Berat Özdemir (Trabzonspor) e Can Uzun (Nuremberga, Ale).



- Avançados: Cenk Tosun (Besiktas), Yusuf Yazici (Lille, Fra), Irfan Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoglu (Galatasaray), Baris Yilmaz (Galatasaray), Yunus Akgün (Leicester, Ing), Kenan Yildiz (Juventus, Ita), Bertug Yildirim (Rennes, Fra), Oguz Aydin (Alanyaspor) e Semih Kilicsoy (Besiktas).