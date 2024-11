Liga Nações. França ganha por 3-1 em San Siro

Em Milão, no estádio Giuseppe Meazza, a França venceu pelos mesmos números com que tinha perdido em casa com os italianos, pelo que o desempate entre eles se fez pelo total de golos marcados e sofridos, com os franceses a superarem os rivais por um golo (12-6 contra 13-8), ganhando assim o grupo.



Na melhor França dos últimos meses, apesar da ausência da estrela Kylian Mbappé, a ala esquerda, com Lucas Digne e Adrien Rabiot foi determinante - Rabiot marcou por duas vezes, de cabeça e a passe do lateral.



Rabiot, esta época no Marselha, regressou em grande a Itália, onde jogou nos últimos cinco anos ao serviço da Juventus.



O treinador francês, Didier Deschamps, ganhou totalmente as alterações que fez, lançando Digne, Guendozi, Rabiot e Kone e tirando Camavinga, Kanté e Theo Hernandez.



França e Itália terminam com 13 pontos, bem distantes dos quatro de Bélgica, que disputará um play-off de promoção/despromoção, e Israel, relegada à Liga B.