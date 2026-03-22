Benfica B derrota Farense
O Benfica B regressou à primeira metade da classificação da II Liga (9.º lugar), ao vencer em casa o Farense, por 1-0, no encontro que encerrou a 27.ª jornada, no Seixal.
Num jogo bem disputado em que os algarvios lutaram até ao final, o golo que garantiu os três pontos às ‘águias’ foi apontado, aos 65 minutos, por Gonçalo Moreira que possibilitou que a sua equipa atingisse os 37 pontos, enquanto os algarvios (16.º) se mantêm com 29 com os mesmos do Penafiel.
Com mais posse de bola e remates na primeira parte, os benfiquistas foram a equipa mais perigosa e que dispôs de mais oportunidades para desfazer o nulo com que se atingiu o intervalo frente a um Farense que teve em Brian Araújo a sua principal figura.
O guarda-redes dos algarvios impediu que José Neto e Henrique Araújo, aos 30 e 35 minutos, respetivamente, inaugurassem o marcador para as ‘águias’, que tiveram num cabeceamento de Henrique Araújo à trave (40 minutos) a sua melhor ocasião para marcar.
Na segunda parte, a equipa de Faro foi a primeira a visar a baliza de Diogo Ferreira em remates de Dário Miranda e Rui Costa, mas foi o Benfica B que chegou à vantagem no marcador, com um golo de Gonçalo Moreira, aos 65 minutos, após assistência de Henrique Araújo.
A perder por 1-0, o treinador José Faria apostou tudo na tentativa de chegar à igualdade, povoando mais o setor atacante que conseguiu pôr em sobressalto a defesa benfiquista um par de vezes, mas sem conseguir chegar ao golo que travasse uma série de três jornadas do Farense sem perder.
Jogo no Benfica Campus, no Seixal.
Benfica B – Farense, 1-0.
Ao intervalo: 0-0.
Marcador:
1-0, Gonçalo Moreira, 65 minutos.
Equipas:
- Benfica B: Diogo Ferreira, Rui Silva, Martim Ferreira, Gonçalo Oliveira, Daniel Banjaqui, Gonçalo Moreira (Tomás Cruz, 77), Diogo Prioste, Miguel Figueiredo (Tiago Freitas, 90), José Neto, Anísio Cabral (Eduardo Fernandes, 59) e Henrique Araújo (Jelani Trevisan, 77).
(Suplentes: Alexander Sandahl, Duarte Soares, Tomás Cruz, Tiago Freitas, Rodrigo Rêgo, Francisco Neto, Eduardo Fernandes, Jelani Trevisan e Peter Edokpolor).
Treinador: Nélson Veríssimo.
- Farense: Brian Araújo, Dário Miranda (Gjorgjev, 83), Rúben Fernandes (Rafael Pontelo, 68), Lucas D’ Agrella, Derick Poloni, Yannick Semedo, Cláudio Falcão, Balla Sangaré (Anthony Carter, 74), Bruno Almeida (André Candeias, 68), Marco Matias (Darío Poveda, 74) e Rui Costa.
(Suplentes: Miguel Carvalho, Rafael Pontelo, Toni Herrero, Miguel Menino, Assane Ndiaye, André Candeias, Anthony Carter, Darío Poveda e Gjorgjev).
Treinador: José Faria.
Árbitro: Iancu Vasilica (AF Vila Real).
Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Moreira (13), Cláudio Falcão (59), Miguel Figueiredo (80), Yannick Semedo (85) e Jelani Trevisan (90+5).
Assistência: Cerca de 600 espetadores.
