O Benfica entra esta quarta-feira em campo numa partida muito importante para a equipa da Luz. Há oito anos que a equipa treinada por Rui Vitória não perdia três jogos consecutivos e terá uma prova de fogo esta noite, frente ao Ajax. Com apenas três pontos em três jogos, o Benfica procura voltar aos triunfos e tentar lutar por um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Tarefa complicada, contra uma equipa holandesa que tem mostrado bom futebol e capacidade para liderar o grupo D da prova milionária. A partida tem início às 20h00. Pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato na Antena 1.