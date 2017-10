O Sporting joga esta quarta-feira em Turim uma partida decisiva para as suas aspirações na Liga dos Campeões. Contra a Juventus, Jorge Jesus tenta manter a boa forma leonina na liga milionária e conseguir uma surpresa contra o hexacampeão italiano, tal como aconteceu na temporada 2013/2014 nas meias-finais da Liga Europa. O técnido dos Leões conta com os melhores jogadores para defrontar grandes estrelas da Serie A, como Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín, Mario Mandzukic ou Chiellini. A partida tem início às 19h45. Pode seguir as incidências do jogo no site da Liga dos Campeões da RTP e ouvir o relato em direto na Antena 1. Esta é uma parceria com o site de desporto Zerozero.pt.