Portugal procura chegar pela segunda vez na sua história à final da Liga das Nações de futebol, mas, para isso, terá de ultrapassar nas meias-finais a Alemanha, que atua em casa, em Munique, no Allianz Arena. Vencedor da prova em 2019, na final four que decorreu no Porto, a seleção portuguesa está de regresso à fase decisiva da competição e joga o acesso à final com os germânicos, um rival de má memória.