Hezbollah dispara dezenas de foguetes contra Israel após ataque de "drone"

"Em resposta ao ataque contra a Proteção Civil na localidade de Naqoura [sul do Líbano], incluindo a sua ambulância e paramédicos (...), os combatentes da Resistência Islâmica atacaram com dezenas de lança-foguetes `Katyusha` os colonatos de Gaaton, Ein Yaakov, e Yehiam", indicou o movimento libanês em comunicado.

O bombardeamento com um `drone` israelita atingiu hoje uma ambulância da Autoridade de Saúde Islâmica em Naqoura, provocando a morte de um paramédico que se encontrava no veículo e ferindo outro, indicou a agência noticiosa do Líbano (ANN).

A direção-geral da Proteção Civil da Autoridade, uma organização vinculada ao Hezbollah, confirmou em comunicado a morte de um dos seus funcionários, identificado como Haidar Mahmoud Jaheer.

No âmbito da violência desencadeada em outubro passado, o Estado judaico atacou diversos centros de saúde e da Proteção Civil do Líbano, na sua maioria pertencentes a organizações humanitárias com ligações a formações armadas envolvidas nos confrontos.

Um outro `drone` disparou hoje contra uma motorizada que se encontrava à entrada de um centro hospitalar em Bint Jbeil (sul), matando uma pessoa, ferindo várias e provocando danos significativos nas instalações.

A ação mais grave deste género ocorreu em março passado, quando sete paramédicos foram mortos pelos israelitas num centro da Associação Libanesa de Socorro em Habariyeh (sul), um ataque que a Human Rights Watch (HRW) pediu para ser investigado como potencial "crime de guerra".