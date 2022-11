País de Gales e Inglaterra defrontam-se num encontro histórico. Ambos pertencentes ao Reino Unido, as duas seleções querem marcar presença nos oitavos de final e prometem um bom espetáculo para atingir os seus objetivos. A partida tem início às 19h00, pode seguir as incidências do jogo no site da RTP e ouvir o relato em direto na rádio Antena 1 Mundial.