Antigo líder de Taiwan na China para construir "ponte de paz"

Nesta viagem, que se prolonga até 26 de dezembro, Ma lidera uma delegação de estudantes que se desloca às províncias chinesas de Heilongjiang (nordeste) e Sichuan (centro), onde vão visitar locais históricos e participar em atividades culturais.

No aeroporto de Taoyuan (norte), Ma disse à imprensa que, num contexto de aumento "da tensão" entre os dois lados do estreito de Taiwan, a sua fundação, Ma Ying-jeou, está a fazer "tudo o que é possível" para "promover o intercâmbio de jovens" entre Taiwan e a República Popular da China, informou a agência de notícias estatal taiwanesa CNA.

O antigo líder (2008-2016) sublinhou que "a sua responsabilidade" é "contribuir para o bem-estar de ambas as comunidades e para a paz entre os dois lados", salientando que quanto mais os jovens chineses e taiwaneses comunicarem e se conhecerem, "menos conflitos haverá no futuro".

Relativamente a possíveis encontros com responsáveis chineses, o diretor executivo da fundação, Hsiao Hsu-tsen, afirmou que em viagens anteriores "houve sempre recetividade" por parte das autoridades locais e que, neste caso, dependerá novamente "da disponibilidade" dos anfitriões.

China e Taiwan viveram um grande momento de aproximação durante a presidência de Ma, ao ponto de este ter realizado uma reunião histórica em Singapura com o Presidente chinês, Xi Jinping, no final de 2015, a primeira entre líderes de ambos os lados do estreito em mais de 60 anos.

Ma e Xi voltaram a encontrar-se em abril deste ano, em Pequim, durante a anterior visita do antigo líder taiwanês à China. Nessa ocasião, Xi insistiu que "não há forças que possam separar Taiwan da China".