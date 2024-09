Matteo Salvini arrisca 15 anos de prisão.





Nas redes sociais, Salvini mostrou-se convicto de que procedeu na defesa do país e disse que faria tudo novamente.

. Arrisco 15 anos de cadeia, e faria tudo outra vez", afirmou.Opinião diferente tem o Ministério Público, que pediu este sábado a condenação do ministro, a seis anos de prisão.Perante o Tribunal de Palermo, que está a ajuizar o caso desde outubro de 2021,"sem uma razão compreensível".

Solidariedade de Meloni

Nas redes sociais,"É incrível que um ministro da República Italiana arrisque seis anos de prisão por ter desempenhado a sua função de defesa das fronteiras da nação, conforme exige o mandato recebido dos cidadãos", escreveu.Segundo Meloni, "". "Minha total solidariedade ao ministro Salvini", concluiu.O próprio Salvini reagiu ao pedido de prisão da procuradoria, destacando que "".Lembrou igualmente "o artigo 52 da constituição italiana" o qual "afirma que a defesa da pátria é um sagrado dever do cidadão". ", declaro-me culpado de ter mantido a minha palavra", concluiu.

Primazia dos Direitos Humanos

Salvini, que está a ser julgado depois de ter perdido a sua imunidade por decisão do Senado, em julho de 2020, não compareceu à audiência, sendo representado pela sua advogada, Giulia Bongiorno.Esta criticou sobretudo as declarações do procurador substituto, Colagero Ferrara, que,, sustentando que estão a ser julgados "atos administrativos" praticados pelo político de extrema-direita na sua qualidade de ministro.Após Salvini ter assumido a pasta da Administração Interna, em 2028, "as decisões sobre desembarques foram transferidas para o seu gabinete pelo Departamento de Liberdades Civis e Imigração", lembrou Ferrara."Há um princípio fundamental e incontroverso: entre os direitos humanos e a proteção da soberania do Estado, no nosso sistema jurídico deve prevalecer o primeiro", afirmou ainda o procurador italiano.Para a advogada de defesa, a alegação de Ferrara foi "um pouco contraditória", ao considerar que o arguido está a acusar "uma linha política".

A falta de solidariedade europeia

Por ser o ponto terrestre mais próximo do norte de África, o país é um dos principais destino da imigração ilegal que atravessa o Mediterrâneo. Na prática, impede a maioria destes de prosseguir caminho até ao centro da Europa, nomeadamente França e Alemanha.

A prevista distribuição das responsabilidades pelos imigrantes, por outros Estados-membros da União Europeia, raramente ocorreu.

O atual vice-primeiro-ministro lembrou ainda que as suas políticas eram "partilhadas" pelo resto do governo, uma coligação entre a sua Liga e o Movimento 5 Estrelas, liderado então pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte.Salvini, então ministro da Administração Interna, impôs a sua política rigorosa de portos fechados para combater a imigração e impediu o desembarque em Itália de 147 migrantes que tinham sido resgatados no Mediterrâneo pela organização não-governamental espanhola Open Arms.

O impasse durou 20 dias, até à noite de 20 de agosto de 2019. Nesse período foram sendo aos poucos retirados migrantes, por razões médicas. Foi uma decisão judicial que permitiu o acesso do navio ao porto da ilha italiana de Lampedusa e o desembarque dos 83 migrantes que permaneciam a bordo.





A decisão judicial sobre a conduta de Matteo Salvini está prevista para o próximo mês de outubro, três anos depois do início do julgamento.