Acompanhamos aqui todos os desenvolvimentos sobre a propagação do SARS-CoV-2 à escala internacional.

Mais atualizações





08h09 - China administrou um total de 179.22 milhões de doses da vacina que produz para a Covid-19





08h07- Ministro alemão da Saúde diz que no final do mês devem estar 6 mil pessoas internadas nos cuidados intensivos do país





Ministro apela aos Estados para que não esperam mais tempo para impor medidas mais duras para conter o vírus.





08h06- Brasil ultrapassa 360 mil mortes e 13,6 milhões de casos



O Brasil ultrapassou hoje 360 mil mortes (361.884) e 13,6 milhões de casos de covid-19 (13.673.507), após ter somado 3.459 óbitos e 73.513 infeções nas últimas 24 horas, informou o executivo.





08h05 - Ministério Público do Brasil processa ex-ministro da Saúde por falta de oxigénio no Amazonas



O Ministério Público (MP) brasileiro avançou com uma ação de "improbidade administrativa" contra o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campelo, pela falta de oxigénio na região, informaram hoje fontes oficiais.







08h00 - Macau suspende encomenda da vacina da AstraZeneca

Covid-19. Governo reúne-se com terceira fase do desconfinamento em análise

O que estava previsto?

Estado de emergência aprovado

Marcelo Rebelo de Sousa pede "mais um esforço"

O Presidente da República voltou a falar ao país após a aprovação do 15º estado de emergência causado pela pandemia de Covid-19. Marcelo Rebelo de Sousa disse esperar que este seja o último.







O Governo deverá esta quinta-feira definir quais serão as medidas para a terceira das quatro fases de desconfinamento.As medidas irão traduzir "um justo equilíbrio" entre desconfinamento e restrições, ou mesmo de suspensão do processo de reabertura, nas zonas mais atingidas pela covid-19, assegurou o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no debate sobre a prorrogação do estado de emergência, na quarta-feira, no parlamento."Com base em toda a informação científica disponível até ao último momento, o Governo não deixará de adotar um justo equilíbrio entre a vontade e necessidade de desconfinamento e a absoluta determinação de medidas restritivas ou de eventual pausa e suspensão no processo de reabertura onde tal seja necessário", disse Eduardo CabritaHá especialistas em saúde pública defendem que a terceira fase de desconfinamento deve ser adiada pelo menos uma semana.Os especialistas avisam que, se o índice de transmissibilidade não for controlado, a quarta vaga da pandemia é inevitável.Poderá haver um tratamento diferenciado para os concelhos com um maior índice de transmissibilidade.O R(t) voltou a aumentar esta quarta-feira, para 1,06. Na segunda-feira era de 1,04. Há 72,4 casos de infeção por SARS-CoV-2 por cem mil habitantes.As medidas podem ser revistas se Portugal ultrapassar os 120 novos casos de infeção com o novo coronavírus por 100 mil habitantes em 14 dias ou, ainda, se o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 ultrapassar 1, as linhas vermelhas definidas pelo executivo.Para esta terceira fase estava previsto o regresso de aulas presenciais no ensino secundário e superior e a reabertura de restaurantes, pastelarias, lojas e centros comerciais, bem como de cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos.Deverão também reabrir os restaurantes, cafés e pastelarias, embora com um máximo de quatro pessoas nas mesas no interior ou seis, por mesa, em esplanadas. Estarão abertos até às 22h00 durante a semana ou 13h00 ao fim-de-semana e feriados.As Lojas do Cidadão deverão abrir com atendimento presencial por marcação, regressam as modalidades desportivas de médio risco e a atividade física ao ar livre até seis pessoas e os ginásios sem aulas de grupo.O plano prevê ainda a realização de eventos exteriores com diminuição de lotação e casamentos e batizados com 25% da respetiva capacidade de acolhimento.Nas últimas 24 horas, Portugal registou 684 novos casos e oito óbitos. O R(t) subiu para 1,06.Na segunda-feira, Portugal entra no seu o 15.º estado de emergência no contexto de pandemia de covid-19.O estado de emergência foi aprovado pelo parlamento esta quarta-feira, com o apoio de PS, PSD, CDS-PP e PAN. Os partidos dizem esperar que seja a última renovação.A deputada não inscrita Cristina Rodrigues também votou a favor. O BE voltou a abster-se e PCP, PEV, Chega, IL e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira mantiveram o voto contra este quadro legal, que permite suspender o exercício de alguns direitos, liberdades e garantias."2021 terá de ser o ano do início da reconstrução", acrescentou o Presidente, antes de pedir aos portugueses mais um esforço, após elogiar o seu comportamento cívico.Se a economia vai demorar a dar passos "na reconstrução", mas a "sociedade demorará muito mais", segundo alertou Marcelo.O mais difícil do que superar a crise económica é superar os problemas sociais e "a situação das pessoas", como a solidão dos mais idosos, a pobreza e efeitos familiares, frisou."As pessoas têm de sentir que verdadeiramente o são", sublinhou.Dirigindo-se aos portugueses, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que queria pedir "ainda mais um esforço, para torna impossível o termos de voltar atrás, para que o Estado de Emergência caminha para o fim, para que os desconfinamento possa prosseguir com a segurança de que o calendário das restrições e os confinamentos locais, se necessários, garantam um verão e um outono diferentes".