Espanha avança com "baixa climática" após desastre de Valência

Esta novaexplicou a ministra do Trabalho, Yolanda Diaz, à televisão pública RTVE. A ministra não forneceu mais pormenores sobre o tipo de alerta abrangido por este regime, nem sobre as condições que os trabalhadores terão de preencher para beneficiarem do mesmo. Esta, prosseguiu Yolanda Diaz, do partido de extrema-esquerda Sumar.Várias empresas foram criticadas após as inundações que assolaram o sudeste de Espanha em 29 de outubro, por terem pedido aos seus empregados que permanecessem no local de trabalho apesar do alerta vermelho emitido pela Agência Meteorológica Nacional (Aemet).De agora em diante, “a partir do momento em que uma autoridade, seja ela qual for, indique que existe um risco nas deslocações, os trabalhadores terão de se abster de ir trabalhar”, explicou Yolanda Diaz, que considera que “nenhum trabalhador deve correr riscos”.

A ministra do Trabalho acrescentou que, “pela primeira vez em Espanha, seguindo o modelo canadiano”, haverá “uma verdadeira licença relacionada com o clima”.



Yolanda Díaz recordou que, durante a pandemia, foi implementada uma licença remunerada, mas era recuperável, ou seja, o trabalhador tinha de pagar à empresa os dias de ausência. “Não é esse o caso agora, agora terão dias fixados por lei, totalmente pagos, com as suas contribuições”.Para os especialistas, “o custo deste tipo de eventos poderá duplicar até 2050”, salientou o ministro da Economia, Carlos Cuerpo, no final da reunião do Conselho de Ministros, durante a qual foi adotado um novo pacote de ajuda para as vítimas das inundações.Neste contexto, acrescentou, importa “continuar a fazer progressos em termos de mobilização, financiamento e investimento para nos adaptarmos e sermos mais resilientes face a este tipo de acontecimentos” e “minimizar o seu impacto”.

O Executivo espanhol aprovou também o terceiro pacote de 60 medidas para a reconstrução das zonas afetadas pela tempestade, no valor de 2.274 milhões de euros que visam renovar a frota automóvel, ampliar o apoio social às famílias e proteger os trabalhadores.

“Trata-se de aprofundar e complementar toda a ajuda, todo o esforço que tem sido feito até agora com um objetivo muito claro, que é colocar todos os recursos necessários em cima da mesa e fazê-lo da forma mais ágil possível para que possamos ter este processo de regresso à normalidade o mais rapidamente possível”, esclareceu Carlos Cuerpo.Segundo o primeiro-ministro, as verbas até agora aprovadas equivalem a um por cento do Produto Interno Bruto (PIB) de Espanha e o país terá de rever metas de défice e de dívida públicos, assim como a distribuição de fundos europeus, atendendo à dimensão da catástrofe e aos meios que serão necessários para recuperar as zonas afetadas e relançar a economia local.A precipitação extrema é mais frequente e mais intensa devido à degradação do clima causada pelo homem em quase todo o mundo, especialmente na Europa, na maior parte da Ásia, na América do Norte central e oriental e em partes da América do Sul, África e Austrália.Isto deve-se ao facto de o ar mais quente poder conter mais vapor de água. É muito provável que as inundações se tenham tornado mais frequentes e graves nestes locais, mas também são afetadas por fatores humanos, como a existência de defesas contra inundações e a utilização dos solos.O presidente regional conservador Carlos Mazón admitiu que foram cometidos erros, mas recusou os apelos para que se demitisse, alegando que a escala sem precedentes e “apocalíptica” da catástrofe simplesmente sobrecarregou o sistema.

Duas semanas após as inundações, chuvas torrenciais voltaram a atingir partes de Espanha, obrigando três mil pessoas a abandonar as suas casas em Málaga.