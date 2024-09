Irmãs ALMA pedem a timorenses para não discriminarem pessoas com necessidades especiais

"Peço aos timorenses para não discriminarem as pessoas com necessidades especiais, porque todos são iguais perante Deus", disse a irmã Gertrudes, da Indonésia.

Fundada na Indonésia, em Java Oriental, em 1960 pelo padre neerlandês Paulus Hendriks Jansser, a ALMA (Associação das Sociedades Missionárias Leigas) tem como missão dar assistência aos pobres, doentes e pessoas com deficiência, disponibilizando educação, saúde e assistência social.

O ano passado, nas celebrações do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que se assinala a 03 de dezembro, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, disse que o Estado apoia 93 mil pessoas que vivem com deficiência e defendeu a participação de todos os cidadãos na construção do Estado, num país onde ainda sofrem discriminações devido a crenças culturais ou familiares.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, entre as pessoas com necessidades especiais, apenas 24% sabem ler e escrever.

As Irmãs ALMA, em Díli, estão focadas no apoio a dezenas de crianças e jovens timorenses com necessidades especiais, que frequentam a escola e recebem cuidados especializados.

Para a visita do papa Francisco, que chega a Timor-Leste na segunda-feira, a irmã Gertrudes explicou à Lusa que foi preparada uma cerimónia simples, que inclui a entrega de um `tais`, pano tradicional timorense, e música cantada pelas irmãs e crianças.

Francisco chega ao início da tarde de segunda-feira a Díli, iniciando a visita ao país com uma cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial e um encontro com autoridades, corpo diplomático e sociedade civil, onde fará o seu primeiro discurso em território timorense.

Na terça-feira, além da visita às irmãs ALMA, o papa terá também um encontro com os bispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas e catequistas, na Catedral, onde fará um segundo discurso.

Ainda na terça-feira, realizará a missa em Tasi Tolu para milhares de fiéis timorenses.

Na quarta-feira, último dia da visita, o papa vai reunir-se com a juventude no Centro de Convenções de Díli, onde está previsto um último discurso, partindo depois para o aeroporto rumo a Singapura, onde vai terminar a viagem à região, no próximo dia 13.

Francisco iniciou o périplo na Indonésia, onde chegou terça-feira, tendo partido sexta-feira para a Papua Nova Guiné, onde vai permanecer até segunda-feira.

O Governo timorense disponibilizou 10,9 milhões de euros para organizar as atividades de preparação da visita papal.

Esta é a segunda vez que um papa visita Timor-Leste, a primeira ocorreu em 1989 quando João Paulo II esteve no território, ainda sob ocupação indonésia.